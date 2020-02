vedi letture

esclusiva Carrarese, Maccarone: "Allarmismo? No grazie. Ripartiremo"

Una qualificazione ai playoff da blindare e l'obiettivo di conquistare il secondo posto alle spalle dell'inarrivabile Monza. Sono queste le motivazioni che muoveranno la Carrarese di Silvio Baldini fino al termina della stagione. Sul presente del club marmifero la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato uno dei leader della squadra: Massimo Maccarone.

Momento di flessione per la Carrarese: cosa sta succedendo?

"Niente di particolare. Tranne che le ultime due partite credo si veda che abbiamo preso la strada giusta. E' chiaro che però non dovevamo perderle, con tante occasioni create e sbagliate. È un momento che può capitare, dispiace ma nessun allarmismo".

Peccato che il momento di calo si arrivato in una fase cruciale per la stagione.

"Vero. Dispiace perché eravamo ad un passo dal secondo posto. Adesso dobbiamo pensare ad uscirne rimanendo uniti e ricordandoci i grandi risultati che abbiamo ottenuto in precedenza. Da queste cose dobbiamo ripartire".

Che Carrarese è nata dopo il mercato di gennaio?

"Sono state compensate le uscite con l'arrivo di tre giovani che ci daranno sicuramente una mano. Piscopo era già qui e sono sicuro che ci aiuterà a fare il salto di qualità. In più potremo avere anche due ulteriori 'nuovi acquisti' come Bentivegna e Caccavallo che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Due elementi importanti per la squadra".

Dal mercato al campo nel prossimo weekend vi attende la sfida contro il Renate. Una compagine che ha dimostrato per tutta la stagione di poter rimanere ad alti livelli.

"Sarà una gara complicata contro una squadra che non ha avuto alti e bassi di rendimento come accaduto a noi. In più sono in un periodo positivo. In classifica però non siamo molto lontani e sappiamo quali sono le nostre qualità. Se riusciremo a metterle in campo sono convinto che potremo uscire dal campo con un risultato positivo".

Quali gli errori da evitare nel match contro le Pantere?

"Personalmente preferisco concentrarmi su ciò che dovremo fare, non solo per questa partita, ma per tutta la parte finale della stagione. Servirà lo spirito e la giusta cattiveria".