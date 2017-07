ESCLUSIVA TMW - Casertana, colpo Tripicchio per l'attacco: arriva in prestito

© foto di Giuseppe Scialla

Nuova avventura in arrivo per Andrea Tripicchio, esterno offensivo classe 1996 del Crotone. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore che lo scorso anno ha militato con profitto nella Reggina, nella prossima stagione vestirà i colori della Casertana. Il club campano ha battuto la concorrenza per il talento nativo di Cosenza di Paganese, Livorno e Arzachena. Tripicchio nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con la Casertana con la formula del prestito secco di una stagione.