ESCLUSIVA TMW - Casertana, domani incontro decisivo con Capuano

Fumata nera nella trattativa fra Torino e Santos per Lucas Verissimo. Il brasiliano, uno dei primi obiettivi per la difesa granata, secondo le ultime raccolte da TMW è infatti vicinissimo al passaggio all'Olympique Lione. Il club francese infatti ha deciso di mettere sul piatto i...

Cannavaro al Corriere dello Sport: "No a Marek"

Napoli, l'apertura de Il Mattino: "Leno o Sirigu per il dopo Reina"

Il Quotidiano Sportivo sulla Juventus: "Via Dybala per Milinkovic"

Il Messaggero sul mercato: "Kluivert alla Roma? Yes"

Tuttosport in prima pagina sull'Inter: "Nainggolan arriva"

Juventus, La Stampa: "Offerto Pjaca al Valencia per Cancelo"

Il Corriere della Sera e le parole di Alisson: "Roma, potrei andare via"

Il Corriere di Torino sulla Juventus: "Rinnovo pronto per Alex Sandro"

Sampdoria, Il Secolo XIX titola: "Forse non Quaglia"

Il Mattino sui play off: "Il Cittadella dice addio al sogno Serie A"

Ciociaria Oggi festeggia col Frosinone: "In finale"

Il Mattino: "MondialNapoli da sogno". In campo anche il mercato

Genoa, Record in prima pagina: "Laxalt nel mirino del Benfica"

Gentile a Il Fatto Quotidiano: "Italia? Mancini non basta per rinascere"

Inter, Wanda alza il pressing: otto milioni per tenere Icardi

Il Gazzettino: "Venezia, un autogol cancella i sogni. Out il Cittadella"

Il Giornale di Sicilia: "Il Palermo in finale, ora c'è il Frosinone"

Il Giornale sul Mondiale: "Otto stelle per otto sfide"

Bologna, Il Resto del Carlino: "Soldi e Mattiello per Di Francesco"

Quella di domani potrebbe essere la giornata decisiva per l'approdo di Eziolino Capuano sulla panchina della Casertana. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione infatti domani sera ci sarà un incontro per mettere nero su bianco l'accordo di massima già trovato nei giorni scorsi.

