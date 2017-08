ESCLUSIVA TMW - Casertana, periodo di prova per il brasiliano Kaio Cesar

© foto di Giuseppe Scialla

Possibile rinforzo brasiliano per la Casertana, squadra di Serie C che da mercoledì scorso ha accolto il calciatore verdeoro Kaio Cesar. Esterno offensivo classe '97, il calciatore sta sostenendo un periodo di prova in Campania in attesa di novità su un possibile tesseramento. Il ventenne talento sudamericano arriva dal Clube Atlético Itapemirim.