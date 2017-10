ESCLUSIVA TMW - Casertana, possibile trattativa con Logiudice

Potrebbe nascere un discorso a breve tra la Casertana e Pasquale Logiudice, ex direttore sportivo della Juve Stabia. Il dirigente ieri è stato avvisato allo stadio "Pinto" in occasione della sfida tra i falchetti e Siracusa perso di misura dai padroni di casa. La presenza di Logiudice fa pensare ad una possibile trattativa col club campano anche perché i risultati non stanno dando ragione all'attuale direttore sportivo Aniello Martone.