ESCLUSIVA TMW - Catania, biennale per Aya

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

E' in dirittura d'arrivo la trattativa tra il Catania e Ramzi Aya. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il difensore italo-tunisino tra oggi e domani firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie B. Il Catania batte dunque la concorrenza di molti club di Serie C e Serie B. Il classe '90 nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Fidelis Andria, raccogliendo trentaquattro gettoni di presenza impreziositi da tre reti.