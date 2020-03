ESCLUSIVA TMW - Catania, Curcio: "Lucarelli uno stimolo continuo. Obiettivo? Imporci"

esclusiva Catania, Curcio: "Lucarelli uno stimolo continuo. Obiettivo? Imporci"

Con il suo gol su calcio di rigore ha dato il via alla vittoria del Catania nell'ultimo turno di campionato di Serie C contro la Vibonese. Alessio Curcio, attaccante arrivato in Sicilia dal Vicenza nel mercato di gennaio, ha raccontato il suo momento e quello della formazione di Cristiano Lucarelli ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Cinque risultati utili consecutivi che arrivano a sei se consideriamo la Coppa Italia di categoria. La sensazione è che qualcosa sia cambiato a Catania.

"Abbiamo capito come dobbiamo affrontare le gare. La nostra idea deve essere sempre quella di vincere e imporci sull'avversario. Solo così possiamo portare a casa i risultati. In più adesso il gruppo si è formato, consolidato, e questo è un fattore positivo in più che ci aiuta".

Anche il suo ambientamento nella nuova realtà sembra essersi ultimato. I tre gol nelle ultime due gare ne sono la riprova.

"Mi sto trovando benissimo. Qui ho l'occasione di giocatore dove posso esprimere il meglio delle mie qualità. E non è una cosa di poco conto".

In più avere un tecnico che in passato è stato un grande attaccante come Cristiano Lucarelli porta sicuramente dei benefici.

"Assolutamente. Avere un mister che ha giocato per tanti anni in Serie A è un grande motivazione per me. Mi sprona a mostrare in ogni gara, in ogni allenamento, le mie qualità".

Da ex attaccante qual è Lucarelli ad attaccante oggi in campo: richieste particolari?

"Insiste sempre un aspetto particolare: il gruppo. Anche noi dobbiamo lavorare per il collettivo, ma sempre con l'intento di gare gol".

In questo periodo di evoluzione qual è il prossimo step di crescità che dovrà affrontare il suo Catania?

"Dobbiamo crescere sotto il piano della continuità. È vero che arriviamo da un periodo positivo, ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora. Attraverso il lavoro settimanale, gara dopo gara".

A propostio di gare i prossimi due impegni saranno contro Bisceglie e Bari. Il big match del San Nicola potrà essere una distrazione in vista del match contro la formazione di mister Mancini?

"Non possiamo assolutamente permetterci che ciò accada. La gara di Bisceglie sarà una battaglia e non possiamo pensare ad altro che a quella. Solo da lunedì penseremo al match contro il Bari".

Bari vostro rivale nella zona playoff della classifica. Il manetenimento di questa posizione è il vostro obiettivo per il finale di stagione?

"Noi pensiamo solo ad una cosa: fare punti. In ogni gara a disposizione, cercando di lasciarne il minor numero possibile per strada. Solo a fine della stagione regolare guarderemo la classifica".

In chiusura riavvolgiamo il nastro e parliamo di Vicenza. Ora che sono passate alcune settimane dall'addio al club biancorosso e a mente fredda cosa si sente di dire?

"A Vicenza e nel Vicenza sono stato bene e ho vissuto bene. Mi rimane, però, un rimpianto: quello di non essere stato in grado di esprimermi come avrei voluto. Certamente le colpe sono anche mie, ma non esclusivamente. Non sono stato messi in condizione di farlo e questo mi è dispiaciuto molto".