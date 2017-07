ESCLUSIVA TMW - Catania, in arrivo Aya dalla Fidelis. Ad Andria due giocatori

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Asse di mercato tra la Fidelis Andria e il Catania, con uno scambio di giocatori in via di definizione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la società etnea preleverà da quella pugliese il difensore centrale Ramzi Aya (che non ha trovato l'accordo col Bari). Doppio innesto per la Fidelis: ad Andria, come contropartite tecniche, il difensore Tino Parisi e il centrocampista Maks Barisic.