ESCLUSIVA TMW - Catania, tre club di A a Salò per Bogdan

Trittico di osservatori dalla Serie A ieri a Salò per l'andata dei quarti di finale dei playoff promozione di Serie C. In campo Feralpisalò e Catania con gli emissari di Empoli, Parma e Sampdoria che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, erano presenti per visionare Luka Bogdan, centrale difensivo croato sotto contratto con gli etnei fino al giugno 2020.