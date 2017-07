ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, Maglione possibile nuovo dg

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Catanzaro potrebbe ingaggiare l'avvocato Francesco Maglione come nuovo direttore generale. Maglione potrebbe dunque approdare in Calabria dopo le recenti esperienze come dirigente del Savoia e del Melfi di cui ha ricoperto il ruolo di vice presidente.