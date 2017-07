ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, per l'attacco spunta Evacuo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Rientrato a Parma dal prestito all'Alessandria per Felice Evacuo si prospetta una nuova avventura in Serie C visto che non rientra nei piani degli emiliani. Dopo Catania, Livorno, Modena e Sambenedettese un altro club si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore per l'esperto calciatore classe '82. Si tratta, come raccolto da Tuttomercatoweb.com del Catanzaro alla caccia di una punta affidabile in vista della prossima stagione e avrebbe individuato nel calciatore ducale il profilo giusto.