ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, Preiti: "Non è vero che sono stato riconfermato"

Antonello Preiti © foto di Federico De Luca

Incredibile la confusione che starebbe verificandosi intorno al Catanzaro: nonostante l’ufficializzazione Antonello Preiti dichiara di non essere stato riconfermato come direttore sportivo del club giallorosso, questo spiegherebbe in parte il perché egli non avrebbe ancora raggiunto la sede, anzi, il ds ha affermato di aver saputo che la società avrebbe intenzione di rescindere il suo contratto. Preiti ha scelto TuttoMercatoWeb.com per precisare il tutto.

”Leggo in giro che sono in vacanza, che non mi faccio vedere a Catanzaro, ma che cosa ci dovrei andare a fare? La mia conferma nella conferenza della nuova società di lunedì 17 luglio è stata tutta una messinscena, dal momento che hanno fatto richiesta al Collegio Arbitrale di rescindere il mio contratto per grave inadempienza il 11 luglio. Quindi finiamola con questo teatrino e ammettiamo invece che stiamo andando per vie legali. Ecco perché non mi sono presentato a Catanzaro, oltre tutto non sono mai stato convocato né ufficialmente né indirettamente: io non mi presto a queste telenovele. Non è un buon inizio per loro fare questi giochini”.