ESCLUSIVA TMW - Cavagnis: "Venezia e Padova club ambiziosi. Mestre sorpresa"

La cavalcata vincente del Padova e le ambizioni di promozione del Venezia. E poi la bella favola Mestre con i percorsi importanti di Bassano e Pordenone. Al netto del difficile momento tecnico-societario del Vicenza, è stato sicuramente un anno positivo per le squadre venete di B e C. Ne abbiamo parlato col Direttore Sportivo veneziano Alberto Cavagnis, fresco di abilitazione lo scorso dicembre e già con alcune esperienze in club professionistici.

Venezia in piena lotta per la promozione diretta: ad inizio stagione in pochi ci avrebbero scommesso.

"L'anima del Venezia è stata soprattutto la solidità difensiva, un aspetto che diventa determinante per vincere i campionati. Ma c'è anche un discorso di equilibri: qualsiasi avvicendamento tra i titolari non produce particolari scossoni rispetto ad una identità tecnica. Il Venezia ha perso solo otto gare in questo campionato, e a volte sono stati piccoli episodi a penalizzarlo. Loro difficilmente prendono gol su azione. Peraltro solo due squadre in questa stagione sono state capaci di mettere sotto la squadra sul piano del gioco: Frosinone e Foggia. Anche l'Empoli ha avuto difficoltà con loro. Lo stesso Palermo è caduto senza appello. Ormai il Venezia può giocarsela per la promozione diretta, due punti dal secondo posto sono recuperabili, fermo restando che il Frosinone ha una marcia in più degli altri. Però il Venezia ha dalla sua un calendario apparentemente abbordabile e una condizione fisica e mentale esplosiva. Un plauso va fatto comunque alla società e ad Inzaghi. L'attuale proprietà è riuscita a ricreare entusiasmo in città ed a riportare tante persone allo stadio. Col Palermo c'erano 6000 spettatori, una cornice di pubblico straordinaria che si vedeva solo in serie A. Il presidente è stato bravo a puntare sulla programmazione e ad affidarla a persone veramente competenti. Bravissimo, in questo senso, il responsabile dell’area tecnica Leandro Rinaudo. Gli faccio i miei complimenti anche perché a gennaio ha inserito tasselli utili senza stravolgere la rosa e capitalizzando molto dalla cessione di Moreo. Ce ne fossero di più di progetti di questo tipo. Riguardo Inzaghi, io credo che lui abbia una abilità innata nel saper interpretare bene lo status fisico e mentale del singolo giocatore in un determinato momento. Questo gli consente di mettere in campo sempre la migliore formazione possibile".

E il Cittadella che ruolo potrà recitare nei play-off?

"Da protagonista. Hanno una ossatura costruita negli anni grazie al lavoro di Stefano Marchetti, una icona lì. Venturato poi è stato bravo nel dare una sua impronta al gruppo dopo l'era Foscarini. Basti vedere come gioca questa squadra, che fa un calcio davvero propositivo. Qualche giovane come Kouamé o Varnier farà strada. Non si resta competitivi per tanti anni in B se non si ha alle spalle una società solida".

Finalmente il Padova torna in B: un purgatorio breve ma doloroso.

"Anche qui ha funzionato il binomio competenza-programmazione col duo Zamuner-Bisoli. Ed anche in questo caso tutto ciò è stato possibile grazie alla solidità del club. C'è voluto un periodo di ambientamento nella categoria che poi ha consentito di sferrare con più esperienza l'attacco finale in questa stagione anche se la concorrenza, rispetto agli altri due gironi, è stata più morbida. Zamuner è stato bravo nel creare un giusto mix tra giovani di valore e giocatori navigati: la scelta di quest'ultimi è stata fortunata visto che sono stati loro a fare la differenza. Pinzi, Salviato, Pulzetti, Belingheri o Trevisan sono elementi che possono fare tranquillamente la B".

Il Mestre è stata sicuramente la vera sorpresa tra le venete.

"Hanno fatto un campionato davvero importante, mostrando una buona organizzazione di gioco e confermando l'inteleiatura che avevano in D. Sì, sono stati una sorpresa positiva. Bisogna congratularsi col Ds Enrico Busolin per il suo lavoro e col presidente Stefano Serena per la sua lungimiranza. E' bastato confermare il tecnico, inserendo qualche giovane interessante in un gruppo già consolidato, per fare bene. Ma una menzione va fatta anche per le annate positive, culminate nella qualificazione ai play-off, di Bassano e Pordenone. I neroverdi hanno un presidente tifoso che ha fatto investimenti importanti in tutti questi anni. Io stimo molto Fabio Rossitto: è riuscito a portare questa squadra agli spareggi dopo una stagione comunque tribolata. Il Pordenone gioca molto bene al calcio e secondo me può essere una mina vagante. Poi è chiaro che le favorite per la B sono squadre come Catania, Trapani, Pisa, Siena o Alessandria".

Resta delicato il momento del Vicenza, tra l'imminente play-out salvezza e un possibile declassamento tra i dilettanti.

"E' una situazione surreale, specie se consideriamo che questo gruppo di calciatori era tagliato per fare un campionato di discreto livello. Ma c'è stato un susseguirsi di problemi che alla fine ha minato tutto. Ora vedremo come andrà la terza asta dopo le gare col Teramo. Magari si abbasserà la base sotto il milione, ma adesso è impossibile disegnare scenari. A me dispiace che questa squadra, dopo un iniziale momento di euforia, sia stata lasciata in balìa degli eventi. Logico che si sentisse trascurata, finendo per mollare proprio a livello mentale. E dispiace anche per i tifosi, che hanno mostrato una passione immensa testimoniata dai 7000 abbonamenti sottoscritti per questa stagione. Anche loro hanno fatto un passo indietro perché si sono sentiti comprensibilmente presi in giro. Tuttavia questo Vicenza, se saprà liberarsi da ogni pensiero negativo, potrà salvarsi perché ha in sé valori importanti".