ESCLUSIVA TMW - Cavese, il ds Aiello: “Ripagherò la fiducia, lavoriamo sereni”

Da qualche settimana è tornato il sereno in casa Cavese. Segnatamente dall’insediamento di Mario Aiello nel ruolo di direttore sportivo. “Al di là della prima partita in cui abbiamo perso contro la Sicula Leonzio il bilancio è positivo, ora lavoriamo con più tranquillità”, dice il ds Aiello a TuttoMercatoWeb.

Dopo Ischia e Gragnano per lei una grande chance da ds.

“È un’opportunità importante, sento la fiducia della società. Cercherò di dare il massimo per ripagare la fiducia, sempre con impegno e umiltà”.

Direttore, sta già pensando al mercato di gennaio?

“Pensiamo poco al mercato. Volevamo dare serenità e autostima al gruppo, così siamo riusciti a fare qualche risultato. La società ad inizio anno ha fatto degli investimenti. I nuovi acquisti dipenderanno dalle uscite”.

Serie C: tra corazzate e rivelazioni. Come la vede?

“Nel nostro girone vedo una sorta di Serie B due. Ci sono organici allestiti con calciatori di categoria superiore. Reggina, Catanzaro, Catania anche se non sta andando benissimo, oppure la Ternana. In generale la squadra più forte è il Monza, ma è una società importante destinata ad altri palcoscenici”.