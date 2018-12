ESCLUSIVA TMW - Ciullo: "Voglia di tornare ad allenare. Caserta sta facendo bene"

© foto di Alfonso Miranda

Un girone C di Serie C molto equilibrato, nonostante la Juve Stabia stia provando ad allungare in testa alla classifica. Piace e diverte il Monopoli, andamento piuttosto lento per Catania e Casertana. Per fare il punto sulla situazione, TUTTOmercatoWEB.com.com ha intervistato in esclusiva Salvatore Ciullo, ex tecnico di Taranto, Martina Franca e appunto Juve Stabia.

È d’accordo nel dire che si tratta di un campionato molto equilibrato?

“Rispetto all’anno scorso sicuramente sì, sia al vertice che nei bassifondi c’è molto equilibrio”.

Va forte la Juve Stabia di Fabio Caserta, che lei aveva proprio come vice a Castellammare due stagioni fa…

“Assolutamente. Fabio sta facendo molto bene e soprattutto dando continuità a quanto fatto lo scorso anno. Abbiamo lavorato insieme e si vedeva già qualche anno fa la sua grande mentalità. Insieme alla società hanno programmato molto bene ed ora stanno raccogliendo i frutti”.

Deludenti Catania e Casertana?

“Per come sono state costruite le squadre sì. Gli etnei però hanno l’alibi delle tante partite da recuperare ed in giorni ravvicinati: non è facile tenere questo ritmo. La Casertana, invece, ha una squadra costruita per vincere il campionato…”.

E le pugliesi?

“Molto molto bene il Monopoli. Da quando è arrivato Scienza, la società sta confermando quanto di buono ha già fatto notare nella precedente stagione. Hanno un grande organico. La Virtus sicuramente non bene: è partita male, ha esonerato un tecnico. Sono convinto che a gennaio torneranno sul mercato”.

Che idea si è fatto di quanto successo in estate?

“Un grande caos. Mi auguro si torni il prima possibile alla regolarità. Ogni anno si va incontro a penalizzazioni e a squadre che non finiscono il campionato, come ad esempio nel nostro anno con il Messina. Non è giusto che una squadra ed uno staff alla fine dell’anno arrivino a giocarsi il terzo-quarto posto per poi veder sfumare il tutto a causa di problemi societari”.

Il suo futuro? Ci sono stati contatti in estate?

“Non ho rifiutato proposte. Ci sono state chiamate, colloqui. Ma ormai per allenare bisogna incrociare tante cose, è davvero difficile. Non bastano più i risultati sul campo, il nostro mestiere sta diventa molto complicato. Ci sono allenatori fortunati che trovano comunque ogni anno squadra ed altri, magari bravi, che restano fermi. Ci sono tecnici che vengono sistematicamente esonerati e l’anno successivo si ritrovano nuovamente in panchina. Mi guardo attorno, anche in D: spero in un progetto, ho grande voglia di tornare a bordocampo”.