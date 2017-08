ESCLUSIVA TMW - Colella: "Capisco le preoccupazioni dell'AIC"

L'ex tecnico di Como e Siena Giovanni Colella ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della Serie C al via che vedrà 57 squadre al via dopo il ripescaggio del Rende: “Passare da 60 squadre a 57 non è corretto perché scompaiono tanti posti di lavoro. Magari sarebbe stato meglio ridurre il numero di squadre in maniera programmata, non a causa di defezioni dell'ultima ora. Messina e Como nella passata stagione hanno fatto un campionato senza essere in regola per esempio e questo ha portato a un cambio dei regolamenti che spero voglia dire maggiori controlli”.

Cosa pensa del possibile sciopero dei calciatori?

“Il fatto di posticipare il pagamento degli stipendi a metà settembre non fa piacere a nessuno e comprendo bene la posizione dell'AIC. Ulivieri? Non ho capito la sua posizione, sono rimasto perplesso. Sicuramente eliminare dei posti di lavoro è discutibile, però non è neanche giusto assecondare società che falliscono e non premiare altre come Lumezzane o Savona che sono storiche e in regola. Bisogna premiare le società sane e positive, non assecondare chi non rispetta le regole”.

Preoccupato anche per il suo futuro con questa riduzione?

“Il nostro lavoro era già difficile prima e rimarrà complicato adesso”.