ESCLUSIVA TMW - Como, Gabrielloni: "Giocatori viziati? No. Ripresa difficile, ma ci speriamo"

esclusiva Como, Gabrielloni: "Giocatori viziati? No. Ripresa difficile, ma ci speriamo"

“Ero in casa, non mi vedeva nessuno quindi mi sono messo comodo... poi a Como non ho l'abito elegante, non potevo far diversamente!”.

Ironizza, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante del Como Alessandro Gabrielloni. fresco di laurea, conseguita all'università di Macerata in Economia: banche, aziende e mercati. Una laurea particolare sotto ogni punto di vista, a cominciare dal look – giacca, camicia e pantaloncini da gioco – per poi arrivare alla discussione on line della tesi: “E' stata una giornata strana, ero solo a Como, lontano da casa, dalla famiglia, dagli amici, ma nel complesso è stata bella, ho raggiunto un traguardo che mi ero prefissato, e che comunque in estate avrei lo stesso conseguito: avendo però più tempo, a causa del momento che tutti stiamo vivendo e che ci obbliga a stare in casa, ho accorciato i tempi”.

In Italia i pregiudizi sono duri a morire. Ma sfatiamo il mito di chi vuole i calciatori ignoranti!

“Beh, qualche ignorante c'è! (ride, ndr) A parte gli scherzi, i tempi ormai sono cambiati, e anche i calciatori, come chi svolge anche altre professioni, cercano di aprirsi quante più strade possibili, in tanti studiano, e le università telematiche agevolano. Non siamo persone viziate, ma gente che vuole costruirsi un futuro”.

Assist perfetto. Vizi potrebbe far rima con taglio di stipendi, altri aspetto che ha messo sotto la lente di ingrandimento la tua categoria.

“Per i calciatori, il calcio è un lavoro, che comporta anche sacrifici: stare troppi mesi senza lo stipendio è impensabile, la paga è necessaria. Chiaro che si devono distinguere le varie situazioni che nascono dalle differenze tra le categorie, ed è normale che adesso, in questo momento di crisi, si cerchi un compromesso. Si deve trovare un modo per rendere sostenibile il sistema”.

La sostenibilità del sistema si lega anche alla questione della ripresa dei tornei. Fattibile in C?

“Proprio pochi giorni fa ci ha lasciati il nostro storico segretario, viene davvero difficile parlare di calcio giocato, perché se da un lato è vero che facciamo il lavoro più bello del mondo, dall'altro è vero che non siamo carne da macello. E sia chiaro, il problema non è legato al giocare in estate, per quello ci organizzeremo e scenderemo tranquillamente in campo, il problema è legato alle condizioni con cui ripartire: in A ci sono strutture e organizzazioni diverse, non si può fare un discorso unico. A ogni modo se ci saranno le garanzie di salute va benissimo riprendere”.

In ballo, qualora non ci fosse ripresa, promozioni e retrocessioni da decidere quasi d'ufficio.

“Gli scontenti ci saranno in qualunque caso, chiaro che se parlasse il campo si limiterebbero le questioni extra, ma non sono cose che competono me, io devo nel caso solo pensare a dare il massimo per il Como. Abbiamo una posizione di classifica tranquilla, sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto personalmente, per cui penso solo a proseguire su questa linea qualora ci fossero celeri decisioni che diranno di tornare a giocare. Poi testa al futuro, per programmare la prossima stagione”.

Un futuro che prescinde dal passato: come è stato vivere a Como in questo periodo?

“E' stato tutto strano, perché imprevedibile e a tratti incomprensibile, non si capiva come procedessero le cose, ci sono stati alti e bassi di tante emozioni. E' stata ed è dura, la vita delle persone è quello che conta, ma spero che presto si possa vedere la luce in fondo al tunnel”.