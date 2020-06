esclusiva Coppa Italia al via. Ternana, Bergamelli: "Vogliamo sia la Coppa che la B"

vedi letture

Una stagione che forse poteva terminare diversamente se il campionato fosse proseguito, ma la Ternana adesso dovrà fronteggiare un doppio impegno per continuare a seguire il sogno Serie B: sabato la finale di Coppa Italia Serie C, contro la Juventus U23, poi, comunque vada, i playoff.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il difensore rossoverde Dario Bergamelli.

Analizzando quella che è stata la stagione della Ternana, che bilancio tracceresti?

"Per me abbiamo disputato una prima parte di stagione buonissima, siamo stati anche a solo -6 dalla Reggina, poi abbiamo avuto una leggera flessione e alla fine c'è stato questo stop che ha poi condizionato tutta la stagione. Riprendere non è facile, ma tutte le squadre avranno le stesse difficoltà, ma siamo un gruppo forte che nelle gare secche può dire tanto, quindi testa alla Coppa prima e ai playoff poi".

La Coppa è troppo spesso snobbata, per quanto invece sia un trofeo importante.

"Noi ci teniamo a vincerla, la Ternana non ha mai vinto un trofeo, ma non siamo l'unica formazione a considerarla, dai quarti di finale tutti iniziano a capirne l'importanza. Perché non è solo un trofeo, mette in palio anche una posizione agevolata nei playoff che possono poi portare alla Serie B".

Come arrivate all'appuntamento di sabato?

"La società si è mossa in tempi veloci anche per permetterci di svolgere quanto prima gli allenamenti di gruppo, ma chiaramente manca il ritmo partita, che comunque manca a tutti. In campionato abbiamo sempre sfruttato i nostri punti di forza, primo tra i quali il gruppo, che nelle difficoltà sa sempre dare il massimo. Cosa che faremo anche a partire da ora".

Non avete mai affrontato la Juventus U23: che squadra ti aspetti di trovare?

"La Juventus U23 è una squadra giovane, tanti ragazzi si allenano spesso con la prima squadra, a dimostrazione della qualità che hanno. In campionato non hanno forse avuto molta continuità, ma sono ragazzi che sanno il fatto loro, e hanno anche freschezza oltre che spensieratezza".

A livello fisico, può quindi essere avvantaggiata la formazione bianconera, specie di fronte a una squadra come voi, esperta ma over?

"L'esperienza rimane fondamentale, anche se effettivamente fisicamente un giovane reagisce meglio di un trentenne. Però alla lunga anche l'esperienza fa la sua, soprattutto in gare così tirate come quelle che saranno quelle che ci attendono".

Ternana favorita?

"Favorita no, si azzera tutto dopo tre lunghi mesi di stop, ma vogliamo fare qualcosa di buono per portare a casa sia la Coppa Italia che la Serie B".