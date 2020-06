esclusiva Coppa Italia al via, Zironelli: "Finale traguardo meritato. Ternana squadra top"

Sabato contro la Ternana la Juventus Under23 di Fabio Pecchia si giocherà il primo titolo della sua seppur breve della sua storia. In palio c'è la Coppa Italia di Serie C, antipasto dei playoff promozione della terza serie. Un match, dunque, tutt'altro che banale per i bianconeri sul quale si è espresso colui che ha iniziato il percorso alla guida della seconda formazione della Vecchia Signora: Mauro Zironelli. "Sono contento per il traguardo della finale - spiega il tecnico - perché ci vedo il proseguimento del lavoro iniziato sotto la mia gestione da parte di tanti ragazzi che si sono merita con il lavoro e il sacrificio la possibilità di giocarsi questo trofeo. Faccio i complimenti anche a Pecchia perché non era semplice raggiungere la finale vista la qualità delle rivali eliminate".

Davanti ai baby bianconeri ci sarà una corazzata della Serie C come la Ternana di Fabio Gallo. Che gara si attende?

"Sicuramente complicata. La Ternana è una formazione esperta, costruita la scorsa estate per tentare l'assalto alla Serie B. Visto il clima nel quale si giocherà la partita penso che la freschezza atletica dei tanti giovani della Juve possa essere un fattore determinante anche se fare pronostici è assolutamente impossibile. Basta vedere a cosa si sta assistendo in Serie A dove le squadre, vista la mancanza di preparazione, cambiano volto all'interno della stessa partita".

Juve Under23 attesa anche dai playoff dove, in caso di mancata vittoria della coppa, ci sarà ad attenderli l'Alessandria.

"I Grigi hanno affrontato la stagione con pochi proclami ma si sono meritati la qualificazione. Sicuramente in termini di valori assoluti la Ternana è superiore, ma ripeto, non ci sono certezze. In chiave playoff credo che i bianconeri possano essere la mina vagante, con le pressioni che saranno su altre piazze".

Ultima domanda legata ai giovani talenti della Juventus U23 ce n'è uno che spicca sugli altri?

"Cito, perché se ne parla molto in questi giorni, Simone Muratore appena ceduto all'Atalanta. Si tratta un ragazzo che ha avuto qualche problema fisico lo scorso anno ma ha saluto valorizzarsi con il lavoro tanto che Sarri lo ha spesso portato con se in prima squadra"