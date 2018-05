ESCLUSIVA TMW - Cosenza, su Bruccini gli occhi della B

© foto di Giuseppe Scialla

Il gol da cineteca di ieri sera (l’1-0 di una gara terminata poi 2-1, valevole per l’andata dei quarti di finale dei playoff di C tra Cosenza e Sanbenedettese) corona una stagione superba per Mirko Bruccini: 39 presenze e 9 gol, fino ad ora. Un’annata importante, per l’ex Spezia che in Calabria ha trovato la sua seconda casa: ora testa alla fase finale, con i calabresi come favoriti per la vittoria finale, e poi spazio al futuro. Come detto, il giocatore si trova bene con i silani, club con il quale ha ancora un anno di contratto, ma secondo quanto risulta a TuttoMercatoWeb.com, la stagione monstre di Mirko ha attirato l’interesse di numerosi club di C e di B.