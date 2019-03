ESCLUSIVA TMW - Cuneo, Kanis: "Abbiamo dimostrato di meritare la salvezza"

Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb, il fantasista del Novara Hicham Kanis (21) ha parlato della sua esperienza in prestito al Cuneo, delle sue spettative future e della famigerata partita contro la Pro Piacenza che ancora fa discutere: "Sono molto contento della vittoria di ieri contro la capolista Entella, anche se io non sono sceso in campo abbiamo dimostrato di essere un gruppo di uomini veri e di meritare la salvezza. Senza i 23 punti di penalizzazioni saremmo in piena zona playoff. Personalmente sono soddisfatto per come sto facendo, a gennaio c'erano due club di B che mi hanno cercato ma ho voluto rimanere qui perchè credo nella salvezza diretta, nonostante le tante difficoltà. In futuro non so che cosa potrà succedere. Amo il calcio e spero di togliermi ancora tante soddisfazioni. I prossimi tre mesi saranno infocuati sia per il Cuneo, sia per me stesso. Pro Piacenza? Nessun accanimento, anzi sono molto dispiaciuto per quei ragazzini che sono scesi in campo. Non volevo certo sbeffeggiarli con i sei gol segnati, anche in allenamento cerco di segnare quanti più gol possibile".