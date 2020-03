esclusiva D'Agnelli: "Senza tifo è come giocare alla play station. La C la più penalizzata"

Ultimo weekend di stop, poi da mercoledì tutta la Serie C, non sono il Girone C, tornerà in campo.

Una parere su tutto questo momento, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è dato dall'ex Ds del Rimini Rino D'Agnelli.

Decisione inevitabile, il porte chiuse: ma è davvero quello che serve al calcio?

"Il sistema calcio ci dice sempre qualcosa, quello che serve ora e si percepisce più che mai sono i “simboli “ calcistici. Bisogna prendere decisioni ferme e coerenti: cambiare idea continuamente, come è successo qualche tempo fa, porta caos e polemiche. Vero è che trovare la soluzione più giusta è difficile perché l’allerta è alta, da una parte ne va della salute delle persone e al contempo si rischia l’annullamento dei campionati con il rischio di calendari e impegni ingolfati, quindi si va avanti con le porte chiuse. Che poi, per la verità sono socchiuse perché ci sono i raccattapalle, lo staff, i cronisti, qualche giornalista, dirigenti. Giocare senza pubblico è come fare una partita alla play station, mancherà il rituale del tifo e ci sarà un inverosimile silenzio a cui non si è abituati. Chi risentirà maggiormente di tutto ciò sono certamente le categorie dalla Lega Pro in giù, che ricavano da abbonati e spettatori una fetta cospicua di entrate: proprio per questo spero che lega e governo si mettano una mano sul cuore"

A proposito di questo, per i club di C sarà solo una perdita economica?

"Tutte le categorie ne risentiranno, in proporzione la Serie C è certamente una delle leghe in assoluto più penalizzate perché, non avendo gli introiti televisivi come le categorie superiori, vive solo ed esclusivamente di sponsorizzazioni e incassi. Ma non dimentichiamoci però dell'aspetto prettamente sportivo che colpirà maggiormente quei club che sono abituati ad avere in casa un “fortino” derivante da una massiccia presenza di pubblico e di conseguenza da un tifo caldo, il cosiddetto 12 esimo uomo in campo".

Al breve al via la ripesa anche per i Gironi A e B: come sarà dopo il lungo stop?

"Penso che ci troveremo di fronte un altro campionato, un po’ come quando si ritorna da un periodo di feste. Chi si fa trovare fisicamente preparato e mentalmente sul pezzo potrà trarne vantaggio".

A proposito di Girone B, come vede il Rimini

"Il Girone B, cosa che ho detto anche in tempi non sospetti, è un girone molto competitivo ed è il più equilibrato dei tre. Le squadre di vertice sanno bene che anche quando affrontano le ultime della classe non possono speculare ma devono affrontare la partita con il piglio giusto, per evitare di perdere punti. Sul Rimini invece penso che abbia cambiato un po’ troppo, la squadra , secondo me, con 6/7 uscite e 4 ingressi di spessore, cosa che era prevista, poteva dire la sua anche in posizioni più alte. Il ragionamento che era da fare, probabilmente, era quello che considerando il poco tempo a disposizione, cambiare molto voleva dire difficoltà a trovare amalgama e automatismi. In qualche modo però questo stop può aver giocato a favore. Spero che alla fine giocatori, tifosi e tutte le persone che dedicano quotidianamente la loro passione al Rimini, possano finalmente gioire".