ESCLUSIVA TMW - De Nicola e la scomparsa del Como: "Grande dolore"

© foto di Alessio Lamanna

A poche ore dall'ufficialità della mancata affiliazione del Como alla FIGC, con la conseguente esclusione del club lariano dai campionato professionistici, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l'ormai ex del club Nello De Nicola: "Eravamo sicuri di poter partire con un nuovo progetto legato ai nuovi proprietari ma non è stato possibile. Mi dispiace soprattutto per la piazza, con alle spalle una grande storia nel mondo del calcio. Ci avevano garantito che tutto sarebbe andato nel modo migliore, tanto che avevamo bloccato anche alcuni giocatori. Volevamo fare una squadra importante ma non ci è stato dato modo di farlo".