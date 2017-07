ESCLUSIVA TMW - De Sanzo: "Paganese una scelta di cuore. I tifosi ci stiano vicini"

© foto di Cafaro Agency/TuttoNocerina.com

I migliori anni della sua vita da calciatore li ha vissuti lì, a Pagani. Protagonista, da capitano indiscusso, della doppia promozione azzurrostellata dalla D alla C1 (biennio 2005-2007). Dieci anni dopo, Fabio De Sanzo ritrova la "sua" Paganese e quei tifosi che non hanno mai dimenticato il suo spirito da guerriero indomito al servizio di una maglia. Il 44enne tecnico di Castrovillari sarà infatti il vice di Salvatore Matrecano in una nuova avventura sicuramente delicata ma, allo stesso tempo, affascinante. Di gustoso c'è, intanto, che il destino ha voluto fare la sua parte.

Pagani: una scelta di cuore...

"Questo è fuori discussione. Questa città è la mia seconda casa e, appena ho ricevuto la chiamata del club, sono corso fin qui senza pensarci due volte. Ho conosciuto anche mister Matrecano e ho visto una persona fantastica e piena di entusiasmo. Ricordando il suo passato, mi sento onorato di essere al suo fianco".

Un ritorno solo rimandato: la scorsa estate lei era stato allertato per allenare la Paganese in D in caso di esclusione del club dalla Lega Pro.

"Vero, ma meglio che non sia successo e che la Paganese alla fine abbia mantenuto la categoria. Come tanti ex sono rimasto innamorato di questi colori. Basti vedere l'entusiasmo di Scarpa che abbiamo accolto qui tra noi. Io spero di inculcare anche alle nuove leve di oggi l'amore per questa maglia".

Sarà una Paganese prevalentemente giovane?

"Il calcio è cambiato, oggi i giovani hanno molto più spazio rispetto a quando giocavamo noi. Adesso occorrono tecnici preparati ad allenare prevalentemente i ragazzi. Bisogna insegnare calcio ma coltivare anche l'aspetto psicologico verso dei ragazzi che magari vengono da lontano e vanno inseriti in un determinato contesto. Non è mai facile. Il mister, comunque, è sempre stato abituato ad allenare i giovani. Però lavorare con i giovani ti dà un altro tipo di soddisfazione perché loro sono più predisposti ad ascoltarti e hanno una voglia diversa di imparare. Quelli che verranno qui, in ogni caso, dovranno assorbire alla svelta la mentalità di questa terra e l'amore per questa maglia".

Cosa possiamo aspettarci dal mercato, a partire dal "caso" Reginaldo?

"Sicuramente ci farebbe assai comodo, come sarebbe stato per Bollino. Aspetteremo, ma sicuramente la società non si farà trovare impreparata perché ci sono trattative per tanti profili interessanti. C'è massima intesa tra presidente, direttore e allenatore. Qualcuno di esperienza ci servirebbe visto che abbiamo tanti giovani in rosa. Ma, in questi giorni di ritiro, valuteremo il materiale a disposizione e agiremo di conseguenza".

Intanto il gruppo riparte da due elementi "storici" come Cicerelli e Della Corte.

"Due riconferme importanti che, non a caso, avevano molte richieste. Ci potranno dare una grande mano. Fatto sta che sono giorni fondamentali per noi, durante i quali si gettano le basi per il futuro. Per questo posso assicurare che si sta lavorando 24 ore su 24. Mi auguro si completi la rosa il più presto possibile e sono certo che la società ci regalerà qualche ottimo tassello".

Dieci anni fa avrebbe mai immaginato una permanenza così lunga della Paganese tra i professionisti?

"Onestamente sì. La società era predisposta per questa longevità. Il presidente è uno che nel calcio ci sa stare. La Paganese, poi, è un club in crescita costante: quando andai via, non c'era neanche una sede e adesso ci sono dei locali bellissimi. L'unico rammarico, semmai, è che ai miei tempi veniva più gente allo stadio. C'è stata in questi anni una flessione netta ma adesso ci auguriamo di far appassionare quante più persone possibili. Mi ha intristito vedere pochi tifosi al Torre quando sono venuto. La Paganese ha sempre avuto nei tifosi la sua forza. Vincere il campionato di C2 nel 2007 era per noi un sogno e, se si è avverato, è stato grazie a loro che ci hanno dato un'energia inimmaginabile".