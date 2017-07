ESCLUSIVA TMW - De Vito: "Stagione positiva tra Reggina e Monopoli"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una stagione terminata e divisa tra Monopoli e Reggina, e adesso Marco De Vito è pronto a ripartire. E' lo stesso difensore, classe '91, a raccontarsi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Una salvezza agognata, ma arrivata. Come è stata vissuta?

"La salvezza l'ho vissuta così, quando sono arrivato a Reggio sembrava insperata perciò da parte mia è stata vissuta come un piccolo miracolo sportivo: ci siamo compattati, il mister ha deciso di cambiare modulo e da lì abbiamo ottenuto un'escalation di risultati eccezionali tenendo una media da quarti in classifica, di 1.16 punti. Salvarsi senza passare dai play out e con una giornata d'anticipo é stato un successo che insieme al popolo di Reggio porterò per sempre nel cuore".

Che bilancio tracci della stagione?

"Il bilancio stagionale é positivo perché sia il Monopoli, dove ho militato prima di arrivare in Calabria, che la Reggina hanno raggiunto gli obbiettivi iniziali".

E invece il bilancio personale?

"Anche il bilancio mio personale é molto positivo. A Monopoli non sono riuscito a trovare tanta continuità, ma quando sono stato impiegato credo d'aver dato il mio contributo in maniera positiva, ho lasciato la squadra in zona play-off. Alla Reggina poi ho trovato continuità e avvertito maggior fiducia da parte di mister e società, che credo d'aver ricambiato in maniera positiva; in più 3 goal in stagione, 2 in campionato e 1 coppa, sono riuscito a farli. Per un difensore non sono pochi".

Da dove riparti per la prossima annata?

"La prossima stagione ripartirò dalle consapevolezze personali che questa annata mi ha trasmesso, da una maggiore conoscenza del calcio italiano, visto che fino a 2 anni fa ho giocato all'estero: lì pur essendo Serie A il calcio ha aspetti diversi".

Quale sarà il tuo futuro?

"Il mio futuro sarà quello di partire in ritiro con il Monopoli, il resto si vedrà".