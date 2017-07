ESCLUSIVA TMW - Del Giudice: "Faccio il DS, non compro il Mantova"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il suo nome è adesso accostato al Mantova, ma Corrado Del Giudice, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com tiene a fare delle precisazioni in merito a queste indiscrezioni rimbalza dalla Lombardia.

Si è parlato di un suo possibile ingresso nel Mantova, come socio: qual'è la situazione allo stato attuale?

“Sono stato contattato da De Sanctis e dai possibili futuri soci, ma non per entrare in società come riportato da alcuni organi di stampa, bensì per svolgere il mio lavoro, quello di DS, che ho sempre fatto: mi occuperei della parte gestionale e tecnica, non del reperire risorse. Chiaro però che per il momento ci siamo dati giorni di tempo, io prima aspetto che siano regolarizzate le posizioni che ancora mancano per completare l'iscrizione. A dire del club, entro domani tutto sarà risolto”.

A quel punto sarebbe tentato ad accettare la proposta?

“Ho rapporti con i possibili nuovi soci, che dovrebbero a breve entrare nel sodalizio biancorosso e proporre quindi me come direttore sportivo. Ma prima di parlare aspettiamo passi concreti”.