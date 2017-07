ESCLUSIVA TMW - Derby Catanzaro-Reggina per Guadalupi del Bari

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Derby di mercato fra Catanzaro e Reggina per un talento classe 1996 del Bari. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW i due club starebbero lavorando per Luca Guadalupi, centrocampista centrale appena rientrato in Puglia dopo l'avventura in prestito al Taranto.