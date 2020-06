esclusiva Dg AJ Fano: "Playout? Nessuna sorpresa. Coltello fra i denti per la salvezza"

Fra le determinazioni di ieri del Consiglio Federale per quanto riguarda la Serie C c’è anche la disputa dei playout salvezza per ogni girone. Nel raggruppamento B fra le società chiamate a tornare in campo per centrare la permanenza fra i pro c’è anche l’Alma Juventus Fano. “Negli ultimi giorni siamo stati in contatto sia con il presidente Ghirelli che con il direttivo di Lega - racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il dg marchiano Simone Bernardini - quindi le decisioni di ieri non ci hanno colto di sorpresa. Il Consiglio Federale ha solo chiarito tempi e modalità”.

Come arriva il Fano al rush finale dopo oltre due mesi di stop?

“In maniera propositiva. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti ci siamo mossi prima rispetto a tante altre società, tanto che la squadra è già al secondo ciclo di tamponi e da ieri ha ripreso anche gli allenamenti collettivi. Siamo stati molto celeri, ma sempre nel rispetto dei protocolli. In più abbiamo deciso di portare la squadra in ritiro in modo tale da lavorare al meglio, con la piena concentrazione”.

Ad attendervi c’è la sfida contro il Ravenna. Che squadra sono i romagnoli?

“Sono una buona squadra, come tutte quelle di questo girone. Io penso che tutti i club dall’undicesimo posto fino all’ultimo si equivalgano in termini di valori e solo gli episodi hanno fatto la differenza. Con il Ravenna in campionato abbiamo portato a casa due pareggi, ma sempre giocando un ottimo calcio. Dunque nessuna paura e coltello fra i denti per ottenere una salvezza che sarebbe un miracolo sportivo visto che siamo partiti solamente a cavallo di ferragosto dopo la riammissione e che siamo la squadra più giovane come età media dell’intera Lega Pro”.

Dal campo agli uffici amministrativi, come sta andando la trattativa sul fronte degli stipendi?

“Con i ragazzi ho un rapporto di totale trasparenza e ieri ho chiesto loro di venire incontro alla società presentandomi una proposta da portare al presidente. Quello attuale è un momento difficile durante il quale occorre un sacrificio da parte di tutti. Noi abbiamo pagato, ad esempio, anche la mensilità di marzo, poi però l’accesso alla cassa integrazione che è stata concessa dal Governo si è dimostrato ben più farraginoso del previsto”.