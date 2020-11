ESCLUSIVA TMW - Dg Carrarese: "Errori arbitrali pesano sulla classifica. Grosseto? Sarà battaglia"

esclusiva Dg Carrarese: "Errori arbitrali pesano sulla classifica. Grosseto? Sarà battaglia"

Un mese fa, attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il dg della Carrarese Gianluca Berti, aveva parlato di alcuni errori arbitrali subiti dalla formazione di Silvio Baldini nelle primissime battute della stagione. Oggi lo stesso dirigente marmifero alluna il file dei torti: “Rispetto ad un mese fa la situazione è sempre la stessa - spiega -. Anche domenica contro l’Alessandria non ci è stato dato un calcio di rigore solare sullo 0-0 per una spinta a due mani su Infantino. Fallo che si è visto chiaramente anche in tv. Senza poi dimenticare il gol ingiustamente annullato per fuorigioco a Calderini nella gara contro la Pro Patria, il rigore non concesso con il Lecco oppure il gol annullato sempre a Infantino controlli Piacenza. Noi abbiamo fatto presente tutto questo anche ai dirigenti del settore arbitrale, ma le cose continuano a ripetersi. Sono episodi gravi che penalizzano la nostra classifica. E sia chiara una cosa, noi vogliamo solo quello che ci spetta. Vogliamo che sia il campo a decidere anche nel rispetto degli avversari che affrontiamo”.

Sul rettangolo verde, comunque, la squadra si sta ben comportando.

“L’inizio è senza dubbio positivo. Nonostante gli infortuni, gli errori arbitrali, il Covid-19 e quant’altro. Dobbiamo guardare avanti. Sappiamo di essere una squadra forte che può dire la sua ogni domenica”.

A proposito della prossima di domenica, vi attende la sfida con il Grosseto rivelazione. Che gara si aspetta?

“Ci sarà da battagliare, stanno facendo un grandissimo campionato. Servirà il piglio giusto per poterli battere”.

Ultima domanda: a chi l’alloro fra i suoi giocatori per essersi distinto in questo avvio di stagione?

“Andrea Luci. A dispetto dei suoi 35 anni sta facendo cose importanti. Ed è per questo che quando abbiamo potuto prenderlo non abbiamo esitato”.