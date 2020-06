esclusiva Dg Carrarese sui playoff: "Secondo posto traguardo storico, ma non siamo appagati"

Un secondo posto che vale i playoff, ai quali la Carrarese parteciperà: perché la Serie B era già l'obiettivo dello scorso anno, lo è stato a inizio di questo torneo e lo è in questo anomalo rush finale.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Dg apuano Gianluca Berti.

Alla fine saranno playoff: come arriva la squadra agli spareggi?

“Questa situazione è nuova per noi e lo è anche per tutte le altre squadre, dopo tre mesi di stop ci saranno mille incognite, ma noi siamo davvero molto carichi: per il club il secondo posto è un traguardo storico, ma non ci sentiamo appagati perché vogliamo raggiungere il definitivo risultato finale. Un sogno che vogliamo condividere con la nostra gente. Saranno tre gare per arrivare poi alle finali, daremo il massimo: non sarà facile, ma siamo pronti”.

Avete già predisposto le varie misure di attuazione del protocollo sanitario?

“Si, sotto quell'aspetto siamo già operativi da qualche giorno. Non ci resta che giocare”.

Carrarese seconda, matematicamente Monza ancora raggiungibile se si fosse giocato. Rammarico?

“Il Monza ha dei punti importanti, ma credo che la nostra rosa non è seconda a quella brianzola, ci hanno penalizzato i tanti infortuni, altrimenti credo che il divario sarebbe stato ben più ridotto: a ogni modo complimenti alla formazione di Brocchi, averebbe dominato ovunque. C'è un po' di rammarico, semmai, perché la situazione sarebbe stata propizia per attuare riforme di sistema, che rappresentano una necessità, un'esigenza improcrastinabile soprattutto per la C: l'augurio è che sia solo un rinvio e non si vada oltre la prossima stagione”.