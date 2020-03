esclusiva Dg Fermana: "Date per la ripresa aleatorie. Prendiamo esempio dalla Liga"

“Se vogliamo davvero dire la verità ai tifosi e agli appassionati di calcio dobbiamo fare come ha fatto il presidente della FIFA Gianni Infantino. Ho letto la sua intervista di questa mattina a La Gazzetta dello Sport e sono perfettamente d’accordo con lui. La decisione su quando far ripartire il movimento calcistico deve essere rimesso nelle mani dei Governi nazionali e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, è questo il pensiero del direttore generale della Fermana Fabio Massimo Conti ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in merito al momento attuale del pallone in piena pandemia di Coronavirus. “Fare ipotesi adesso - continua il dirigente marchigiano - è prematuro e ingiusto perché la situazione è la preoccupazione primaria e il calcio viene mal molto dopo visto anche che ci sono milioni di italiani che al termine di questa crisi rischiano di non avere più un posto di lavoro”.

Inutile, dunque, appellarsi alle date che circolano oramai da giorni sulla stampa. Con il 3 maggio come giorno della ripresa.

“Tutte date aleatorie. Ad oggi l’unica cosa che si può fare è rinviare i campionati a data da destinarsi proprio come ha fatto la Liga. Capisco che il rischio di una perdita di bilancio spaventa, anche perché il calcio ricopre una fetta importante del PIL del nostro paese, ma non si può azzardare nulla. Cosa faremmo se una volta ripresi i tornei, ipoteticamente il 3 maggio, dopo una settimana ci trovassimo una positività fra uno dei componenti di una società? Dovremmo fermare nuovamente tutto? Non è possibile pensare ad una cosa del genere. Dobbiamo aspettare il corso degli eventi e solo una volta che l’emergenza sarà passata valuteremo quando far riprendere il campionato”.

Con un movimento che dovrà per forza rivedere completamente il proprio futuro.

“Sicuramente servirà l’intervento del Governo. In molteplici modalità”.

Ad esempio

“Con aiuti economici diretti, dalla Serie A alla Terza Categoria, perché il mondo dei Dilettanti è la base su cui poggia tutto il sistema.

Poi andrà rivista assolutamente la legge Melandri che regola i diritti tv e anche la legge 81 del 1991 che regola il professionismo sportivo, un tema centrale soprattutto per la Serie C. Noi siamo equiparati alle società della massima serie in quanto società professionistiche ma alle nostre spalle ci sono realtà economiche ed industriali ben diverse. Sotto questo profilo ci affidiamo pienamente al presidente Ghirelli che si è mosso prima di tutti gli altri presidenti di lega in questo senso”.