esclusiva Dg Fermana: "Lo stadio vale il 10% del bilancio. Il Governo ci aiuti"

La decisione del Governo di far effettuare le manifestazioni sportive a porte chiuse per tentare di limitare l'epidemia di Coronavirus che ha colpito il nostro paese ha, di fatto, privato le società calcistiche degli incassi derivanti dagli stadi. Una voce che in Serie A ha un perso relativo, ma che in Serie B e Serie C rappresenta una parte importante del bilancio. A questo proposito la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha sentito il parere di Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana: "Quella che stiamo vivendo una situazione straordinaria ed è chiaro che lo sport passi in secondo piano rispetto alla salute delle persone. Al tempo stesso le porte chiuse rimettono al centro dell'attenzione il serio problema delle risorse in Serie C. Basta pensare che il botteghino per noi, inteso come biglietti e abbonamenti, incide per il 10% del nostro bilancio. Numeri importanti a cui dovremo far fronte, sperando nell'aiuto del governo. Mi auguro che le sollecitazioni arrivate dalla Lega Pro attraverso il presidente Francesco Ghirelli possano essere recepite nel modo più veloce possibile, considerando anche le scadenze federali che sono alle porte".