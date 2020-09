esclusiva Dg Fermana: "Oggi le visite per Raffini. Liste? Norma che penalizza i giovani"

Fra mercato, liste a 22 e protocolli Fabio Massimo Conti, dg della Fermana, ha fatto il punto della situazione sul momento del club marchigiano attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Direttore iniziamo dal mercato. A che punto siete con le operazioni?

"Abbiamo appena chiuso per Raffini che sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi. Per il resto ci mancano ancora alcuni innesti in diverse zone del campo: dalla porta, passando per la difesa dove stiamo lavorando per un nuovo centrale e per il centrocampo dove vorremmo inserire un playmaker, fino all'attacco dove stiamo operando per un altro paio di innesti. In uscita, invece, stiamo lavorando per trovare una soluzione per Maistrello, appetito da diversi club. Tutte operazioni, queste, che stiamo portando avanti di concerto con il lavoro per la formazione Berretti che quest'anno, complici le nuove norme sulle liste, stiamo cercando di rafforzare in modo tale che possa esserci di supporto durante la stagione qualora ve ne fosse bisogno".

Proprio sulle liste continua la polemica. Cosa ne pensa?

"Ho esposto la mia contrarietà a queste nuove regole in sede di assemblea di Lega. Credo che una riforma del genere dovesse essere studiata meglio per poi poterla applicare a partire dalla stagione 2021/2022, magari con un tetto per gli over e alcuna limitazione per gli under. A mio modo di vedere, infatti, queste normative anziché agevolare i giovani li penalizzano perché oggi un 2000 è equiparato in tutto ad un over. Detto questo non credo a chi ipotizza un dietrofront della Lega Pro. Il mercato è già iniziato e la strada oramai è stata tracciata".

Fra gli altri temi di discussione c'è ancora quello legato ai protocolli sanitari. Come state vivendo queste norme a Fermo?

"Detto che la salute è e rimane al primo posto mi auguro che al più presto vi sia un allenamento perché vedo un accanimento nei confronti del mondo del pallone che non riscontro verso gli altri sport. Fare tamponi ogni quattro giorni sono un fastidio e un corso evidente, soprattutto con i botteghini ancora chiusi".

Chiudiamo tornando al mercato. Nei giorni scorsi si è parlato di una Fermana vicina a Luigi Falcone, attaccante svincolatosi dalla Pistoiese. Poi però l'operazione non si è concretizzata. Perché?

"Non abbiamo trovato l'accordo, una situazione molto comune durante il mercato. Non è assolutamente vero quanto ho letto in queste ore di un giocatore che non ha superato le visite mediche. Il mancato arrivo di Falcone è solamente legato ad un mancato accordo contrattuale".