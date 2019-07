ESCLUSIVA TMW - DG Fermana: "Under e over? Non è un discorso di ruoli"

© foto di Uff. Stampa Fermana

Tra le più attive squadre di Serie C, in questi primissimi giorni di mercato, c'è sicuramente la Fermana, che ha messo i primi colpi in attesa poi che il calciomercato entri nel vivo. Un punto della situazione, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è fatto dal DG gialloblù Fabio Conti.

Subito attiva la Fermana, primi colpi messi a segno: si lavora parallelamente per under e over?

"Assolutamente si, stiamo cercando intanto di potenziare il parco under ma parallelamente osserviamo anche gli over, che dovranno essere funzionali alla rosa. Come comunque lo dovranno essere tutti coloro che vestiranno la nostra maglia".

Non è quindi un discorso legato ai ruoli?

"No. Il mister ha chiesto giovani bravi e pronti, indipendentemente da dove saranno poi posizionati. E per quanto riguarda gli elementi esperti, saranno tutti profili che andranno a compensare le uscite. Non abbiamo il budget di Monza o Bari, per far due esempi, ma cerchiamo di fare del nostro meglio in n campionato che si preannuncia di livello".

A proposito di uscite, ci sono già idee chiare su chi lascerà la Fermana?

"Stiamo facendo le nostre valutazioni, ma con i ragazzi abbiamo già parlato: hanno tutti meritato di essere nella nostra rosa, ma inevitabilmente qualcosa verrà cambiato. Anche qualora qualcuno manifestasse la volontà di sposare altri progetti, cerchieremo di accontentarlo per quanto possibile".

Accennava prima al prossimo campionato. Quali sono gli obiettivi del club?

"L'obiettivo primario rimane la salvezza. Come intendevo prima, sarà molto duro e complesso, soprattutto se dovessero essere stilati gironi sulla falsariga di quello del passato campionato. Club come Monza e Vicenza daranno il tutto per tutto, la Triestina, dopo i playoff persi contro il Pisa, vorrà riprovarci, ma occorre ricordare che anche club come Venezia e Padova, se non saranno riammesse in B, o Carpi e Cesena, saranno duri avversari, esattamente come il Modena se verrà ripescato".