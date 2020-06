esclusiva Dg Imolese: "Playout? Ci adeguiamo, ma non condividiamo la scelta"

"Ce lo aspettavamo, tanto che la scorsa settimana avevamo predisposto tutte le procedure necessarie per attivare gli allenamenti collettivi: manca solo l'esito del tampone odierno": ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così il Dg dell'Imolese Marco Montanari. Che prosegue poi: "Dobbiamo ancora capire alcune cose, quando si giocheranno, se sarà gara unica, a ogni modo la proprietà ha deciso di giocarli per salvaguardare il futuro, ma la decisione ci sembra assurda. Diciamo che ci adeguiamo, ma non la condividiamo".

Momento delicato, perché la scelta di cambiare allenatore?

"Si, è un momento delicato, ma quando settimana scorsa abbiamo richiamato la squadra e lo staff tecnico abbiamo preso coscienza che l'ambiente normale si era appiattito, non c'erano più stimoli che invece ora servivano. Una scossa era necessaria, Cevoli lo abbiamo visto molto motivato per rivitalizzare un ambiente spento".

Contratto fino al 2021 per Cevoli. Chiaro che credete nella salvezza.

"Assolutamente si, crediamo nella salvezza. Cevoli ha dimostrato di avere la giusta calma ma anche la giusta carica per poter riuscire nell'impresa. Con lui abbiamo parlato con lui anche degli obiettivi futuri, per un lavoro sui giovani e per la ripartenza con un progetto ben chiaro: la permanenza in C rimane il nostro obiettivo, ma il mister si è comunque mostrato disponibile anche per rimanere con noi in altra categoria".