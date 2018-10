ESCLUSIVA TMW - Dg Juve Stabia: “Braccio di ferro nocivo. La B torni a 22”

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Per commentare la situazione che sta vivendo la Serie C in merito al braccio di ferro sui ripescaggi in Serie B e sul format della stessa seconda serie la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il direttore generale della Juve Stabia, squadra del Girone C che vede ai nastri di partenza due squadre interessate alla vicenda ripescaggi – per motivi diversi – come Catania e Viterbese, Clemente Filippi: “Si sapeva che potesse succedere una cosa simile fin da agosto quando è stato commesso un abuso da parte della Lega B sul format della cadetteria. Col passare del tempo la situazione si è poi fatta sempre più caotica con squadre che non sono mai scese in campo, altre che hanno giocato a singhiozzo e altre ancora che hanno finora giocato tutte le gare. Si tratta di una brutta figura per tutto il movimento e bisogna porre rimedio anche se è tardi. Io ho massima fiducia in Gabriele Gravina perché da presidente della Lega Pro ha sempre dimostrato di essere una persona equilibrata e ha fatto rispettare le regole. Credo che abbia la capacità di mettere a posto le cose riportando la Serie B a 22 come deve essere perché non si può cambiare i regolamenti a stagione in corso”.

Viene quasi il dubbio che non fosse neanche il caso di iniziare

“Forse sarebbe stato meglio che non venisse adottato un provvedimento sui generis dando il via a un braccio di ferro inutile e dannoso fra noi e la Serie B che colpisce sopratutto le società e i tifosi facendo perdere di credibilità visto che si è detto e letto tutto e il contrario di tutto in questi mesi”.

Il Pisa intanto ha chiesto lo stop del campionato

“Io mi auspico che questo sia l'ultimo week end che vivremo in questa situazione, che tutto nella prossima settimana si regolarizzi col ritorno della B a 22 e i ripescaggi conseguenti. So benissimo che vi saranno nuovi ricorsi e credo ci voglia del pelo sullo stomaco per farle. Spero che le squadre di Serie B capiscano che non è il caso visto che tutto nasce da un loro provvedimento illegittimo. Abbiamo aspettato tanto, troppo, per avere giustizia. Questa situazione deve inoltre far capire che bisogna accelerare sulle riforme, bisogna rivedere i regolamenti e renderli inattaccabili oltre che riformare una giustizia sportiva che una volta veniva considerata troppo celere e che invece ora si è mossa lentamente. È un peccato che tutto questo accada in un momento in cui il calcio italiano dà segnali di rinascita con le nostre squadre che stanno tornando protagoniste in Europa e proprio per questo dobbiamo fare in fretta quelle riforme che da troppo tempo sono necessarie”.