ESCLUSIVA TMW - Dg Padova: "Triste per il Modena. Noi in linea coi programmi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con il caos esistente in casa Modena è quasi certo che il prossimo match di campionato dei canarini contro il Padova non andrà in scena. Per fare il punto della situazione la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il dg dei biancoscudati Giorgio Zamuner: "Da parte nostra viviamo un momento d'incertezza, in attesa di capire come si evolverà la situazione. Per questo è stata una settimana atipica anche per noi: da una parte ci siamo concentrati sul campo e dall'altra abbiamo continuato ad attendere notizie. Da appassionato di calcio mi auspicavo una soluzione positiva, per una delle piazze più gloriose del nostro campionato. Purtroppo però se non ci sono le condizioni per andare avanti è giusto ripartire da zero, in modo pulito e sereno. A volte nella vita si chiude una porta e si apre un portone".

Tornando a parlare solo del Padova che ne pensa di questa prima parte di stagione?

"La nostra è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, ma sappiamo che dovremo lottare anche con altre quattro squadre. Attualmente siamo contenti di essere in linea con i programmi societari".

Merito anche del lavoro di Pierpaolo Bisoli.

"Il mister è un professionista che ama curare il lavoro settimanale, senza guardare la carte d'identità dei giocatori a disposizione. Con lui non ci sono titolari e riserve: questo viene percepito dalla rosa che settimanalmente riesce ad esprimersi con grande serenità. È un allenatore che ama guardare al lavoro settimanale e non alla carta d'identità e che non ha titolari o riserve nel suo gruppo. I ragazzi percepiscono questo, basta vedere che domenica ha giocato Serena che aveva dimostrato di più dei compagni”.

Far esordire i giovani calciatori è una delle vostre missioni

“Si tratta di una scelta societaria quella di far esordire i prodotti del nostro vivaio. Serena è stato preso in interregionale e ora è in prima squadra. Lavoriamo bene sui giovani e la prima squadra deve essere lo sbocco finale".