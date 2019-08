ESCLUSIVA TMW - Dg Pontedera: "Squadra fatta, ma possibili altri cambi"

Ai nastri di partenza la stagione del Pontedera, che inaugurerà domani l’annata, con la prima partita della fase a gironi di Coppa Italia Serie C. Un punto della situazione, tra i granata, è il DG Paolo Giovannini a farlo, contattato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Squadra al completo: cosa manca eventualmente al Pontedera?

“Non ci sono esigenze particolari, siamo appunto praticamente a posto, vedremo magari se da qui al termine del mercato, con le valutazioni che faremo in questo periodo prima dell’avvio del campionato, ci saranno occasioni o se dovremmo rimpiazzare qualche tassello”.

Anche perché si parla dell’uscita di Calcagni…

“Dovendo sviluppare un progetto maggiormente concentrato sui giovani, è necessario sfoltire il blocco over, ma non per scelta tecnica, è proprio una decisione legata alla struttura. Esattamente come è stato per Pinzauti. Con I ragazzi non ci sono stati screzi, anzi, Calcagni, intanto che attende la giusta chiamata, sarà titolare domani nella gara contro la Pianese”.

A proposito del match, come arriva la squadra?

“Qualche piccolo contrattempo c’è stato, Sarri e Mazzini, il primo per un problema al polso e il secondo alla spalla, non si sono sempre potuti allenare, mentre Serena convive da qualche giorno con un lieve fastidio al ginocchio: ma niente di grave, gli esami strumentali hanno escluso cose gravi. Sarà quindi questa l’occasione per valutare anche altri ragazzi”.

Esordio casalingo: che tipo di torneo si aspetta?

“Chiaramente non sarà questa una gara determinante ai fini della preparazione, che prosegue secondo la nostra tabella di marcia, ma è un impegno ufficiale, e lo onoreremo al meglio: da diversi anni stiamo ben figurando anche in coppa, ci teniamo a ripeterci”.