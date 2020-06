esclusiva Dg Renate: "Faremo i playoff. E non per partecipare, ma per vincerli"

vedi letture

Un terzo posto in classifica che vale i playoff, e da questi spareggi, al netto della base volontaria, il Renate non si sottrarrà. Anzi, è ben determinato nel portare quanto più avanti possibile il proprio cammino. Come ha confermato il Dg nerazzurro Massimo Crippa ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "La nostra posizione in merito ai playoff è quella che sapevano già da prima, stavamo solo aspettando che la situazione fosse ufficializzata: noi ci saremo, ci stiamo preparando, anche a livello di tamponi e test sierologici, e poi partiremo per questi spareggi, dove ci giocheremo le nostre carte. C'è una gara secca da affrontare, abbiamo una grande possibilità, specie adesso che non tutti i club prenderanno parte a questi spareggi, e le possibilità aumentano per tutte. Chiaro, troveremo formazioni di livello come a esempio Bari, Carpi, Reggiana, Padova, Feralpi, ma le gare secche sono molto pericolose per chiunque, ci giochiamo tutto in 90'. Non solo, partiamo tutti alla pari, lo stop è stato lo stesso per tutti, e anche il giocare a porte chiuse toglie il vantaggio del pubblico per ha i match interni. Saranno sfide equilibrate, non ci sono favorite. Di sicuro non andiamo li per partecipare, giochiamo i playoff per vincerli, nel calcio non si sa mai".