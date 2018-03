ESCLUSIVA TMW - Dg Siracusa: "Deferimento? Siamo tranquilli. Non colpevoli"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nel pomeriggio di ieri il Tribunale Federale Nazionale ha deferito il Siracusa su segnalazione della Co.Vi.So.C. per "irregolarità amministrative". Oltre al club, deferito per responsabilità diretta e oggettiva, sono stati rinviati a giudizio l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società, Gaetano Cutrufo, il direttore generale, Giuseppe Iodice e Manuel Daffara, Nicola Mancino e Salvatore Sandomenico, all’epoca dei fatti tesserati per il Siracusa Calcio.

A qualche ora di distanza lo stesso dg del club aretuseo ha voluto fare il punto della situazione attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Voglio essere estremamente chiaro, soprattutto con i nostri tifosi: il Siracusa non rischia altre penalizzazioni. Il deferimento del TFN è un atto di accusa, non un attestato di colpevolezza. La Procura Federale ritiene che ci siano state delle irregolarità, ma noi ci difenderemo portando le prove che dimostrano la nostra innocenza. Lo dico a chiare lettere: non è stato fatto nulla. Sono assolutamente fiducioso. I tempi? Celeri. Subito dopo Pasqua verrà fissata la data dell'udienza anche perché le eventuali sanzioni devono ricadere sulla stagione in corso. Noi però, ribadisco ancora una volta siamo convinti che si risolverà tutto con un nulla di fatto. Vogliamo continuare a pensare solo al campo e a conquistare i playoff".