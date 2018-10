ESCLUSIVA TMW - Ds Albinoleffe: "C maltrattata. Calcio ha valore solo in A"

© foto di Federico De Luca

Anche il ds dell'Albinoleffe Simone Giacchetta ha commentato la situazione che sta vivendo la Serie C in merito al braccio di ferro sui ripescaggi in Serie B. Stato d'animo deluso quello di Giacchetta: "E' anche superfluo aggiungere parole - dice a Tuttomercatoweb.com - è una storia che non finisce mai perché emerge sempre un nuovo problema. La guerra politica sta prendendo il sopravvento. Ci sono società come la Viterbese che alla nona di campionato non hanno ancora giocato: il Pisa chiede la sospensione perchè nelle prossime tre gare affronta le squadre che potrebbero essere ripescate. C'è un problema generale che colpisce tutti e c'è poi un problema singolo, a seconda dei vari club. La serie C comunque è una categoria maltrattata: il calcio ha valore solo in A,mentre la B e la C sono ridotte ai minimi termini. Ripeto, le scelte politiche non hanno guardato in faccia a nessuno e ora stanno mietendo vittime. Se poi ognuno guarda al suo orticello si va al tutti contro tutti".

Non c'è quindi soluzione?

Purtroppo siamo in una situazione in cui qualunque soluzione verrà presa sarà sempre sbagliata e non porterà alla soddisfazione delle componenti"