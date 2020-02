ESCLUSIVA TMW - Ds AlbinoLeffe: "Niente svincolati, fiducia nella squadra"

© foto di Federico De Luca

Un mercato invernale che ha previsto solo uscite, quello dell'AlbinoLeffe: strana situazione, che ha però le sue logiche motivazioni.

Delle quali, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il Ds Simone Giacchetta, che ha così commentato il tutto: "Siamo stati protagonisti del mercato in uscita, oltre a due giovani ragazzi che avevano necessità di giocatori, abbiamo ceduto pezzi importanti come Agnello, Romizi e Kouko. Sappiamo che sono profili di valore, ma ora, il gruppo si deve unire ancora di più e affrontare qusto agguerrito girone di ritorno. L'imput del presidente era questo, e noi abbiamo raggiunto l'obiettivo".

Non ci saranno quindi innesti tra gli svincolati?

"Assolutamente no. Siamo stati molto abili nel cedere senza scambi e buonuscite, se avessimo voluto nuovi volti li avremmo già introdotti, come sempre abbiamo fatto, come abbiamo dimostrato anche lo scorso anno quando c'era da potenziare l'organico. Anzi, ora il numero più limitato di elementi dà maggiore spazio alle risorse che abbiamo, tutti i ragazzi saranno maggiormente coinvolti, e addirittura, se saremo bravi a mantenere un certa classifica, a fine campionato giocheranno anche tanti giovani che si allenano con la prima squadra".

Massima fiducia nel gruppo, quindi.

"Certamente, è un organico nel quale abbiamo sempre creduto".