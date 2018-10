ESCLUSIVA TMW - Ds Albissola: "Caos campionati crea pure disagi economici"

Anche l'Albissola attende gli sviluppi del caos campionati. La squadra ligure neopromossa in C sperava in un'annata molto più tranquilla soprattutto come approccio alla categoria. "Credo che sia una situazione surreale perché oggi non si capisce quante gare sono state disputate e contro chi dovrai giocare", dice a Tuttomercatoweb.com Andrea Mussi ds dell'Albissola. "Tutto questo caos crea disagi anche a livello organizzativo ed economico. Per una società neopromossa come la nostra c'è stato un gran dispendio economico ma il club, considerata la situazione, non ha potuto preparare al meglio la campagna abbonamenti visto che non si sa dove si va a parare".

Che pensa della richiesta del Pisa di fermare il campionato?

"Se si ferma il campionato per una giornata poi dopo pochi giorni la situazione è chiara ben venga. Ma ho il timore che dopo questo stop saremmo di nuovo punto e a capo".

Perché si è arrivati a questi punti?

"Chi ha sbagliato è difficile dirlo. Penso e spero comunque che si possa arrivare ad una giustizia sportiva che prenda decisioni definitive e inappellabili. Servono delle regole in base alle quali la giustizia sportiva sia l'ultimo grado di giudizio senza dover poi ricorrere ad altri tribunali".