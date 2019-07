ESCLUSIVA TMW - Ds Arzignano: "Ci stiamo mettendo tutti in gioco"

© foto di Andrea Rosito

Prima stagione tra i pro per l'Arzignano Valchiampo, ma subito un grande colpo da parte della società: il tecnico della prima squadra sarà Alberto Colombo.

Della trattativa ufficializzata quest'oggi, e più in generale di quelle che sono le ambizioni del club, Tuttomercatoweb.com ne ha parlato con il DS Mattia Serafini.

Ufficializzato in giornata mister Colombo. E' stato difficile convincerlo a sposare il progetto di una neo promossa?

"Il mister è una persona che gode la stima di tutto l'ambiente, non solo mia ma anche del presidente e del DG Togni. Ha subito percepito questo aspetto, una stima prima di tutto umana ma anche lavorativa per i concetti calcistici che dà alle sue squadre: ci siamo messi tutti in discussione, e abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura con la massima disponibilità da parte di tutti".

Profilo di indubbia esperienza quello del tecnico. Si può puntare anche a qualcosa in più della salvezza?

"Per una società che, come noi, sta crescendo a 360°, e per cui la salvezza sarebbe uno storico traguardo, mi fermerei a guardare di gara in gara. Miriamo intanto a centrare serenamente la permanenza in categoria, sarà il campo a parlare".

Rosa che sembra andare verso un completo restyling: si vedrà un mix di under e over?

"Vogliamo dare a mister Colombo una rosa competitiva, formata da ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco e che diano, in campo e fuori, il 100% per questa società. Stiamo lavorandoStiamo lavorando alacremente, ai nastri di partenza saremo pronti, ma forse la rosa che si vedrà in ritiro non sarà quella definitiva: a ogni modo ne nascerà un giusto mix, con under di prospettiva sia valorizzati che di proprietà, e over navigati. Tutti elementi validi e determinati".