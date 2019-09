ESCLUSIVA TMW - Ds Arzignano: "Mercato chiuso: fiducia nella nostra rosa"

Tante le novità che hanno riguardato la neo promossa Arzignano, alla prima storica tra i pro con la voglia di stupire, dopo un buon avvio di torneo. E dopo la chiusura del calciomercato, che ha regalato ai veneti gli ultimi utili tasselli.

Di tutto questo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato il Ds Mattia Serafini.

Un mercato sicuramente diverso da quello svolto in D: a mente fredda, che sessione estiva è stata?

“Indubbiamente è stato un mercato intenso, abbiamo cambiato parecchio per esigenze anche di budget e anche perché inizialmente diversi ragazzi non accettavano le nostre proposte non sapendo neppure dove fosse Arzignano: ma chi ha sposato il nostro progetto è stato convinto di farlo, mister compreso, e ora siamo pronti alla bella ed avvincente sfida che ci aspetta. Abbiamo preso ragazzi motivati e funzionali ai dettami di Colombo, e siamo molto soddisfatti anche sotto il profilo umano”.

Obiettivi quindi raggiunti: il mercato svincolati sarà monitorato?

“Nelle prossime ore sarà ufficialmente tesserato Faccioli che chiuderà la batteria dei portieri, poi il mercato sarà chiuso. Agli svincolati abbiamo guardato, tesserando pochi giorni fa Lo Porto e Piccioni, abbiamo molta fiducia nella rosa allestita”.

Che tipo di girone di andata si aspetta, senza più la distrazione del mercato?

“Dobbiamo solo pensare di gara in gara, inutile fare previsioni o avere chissà quali lunghe vedute. Dobbiamo sfruttare le nostre armi, come l’intensità, la fame, la compattezza, senza aver paura di nessuno: il mister ha già dato concetti e principi ben precisi, la sua mano si vede”.

Non solo per la squadra, le novità riguardano anche lei in prima persona: da lunedì inizierà il corso a Coverciano.

“Si, da lunedì seguirò il corso a Coverciano per l’abilitazione al ruolo. Potevo prendere parte al mercato estivo in quanto come club avevamo vinto il campionato di Serie D, ma la partecipazione al corso mi rende molto felice, gratifica il lungo lavoro fatto con l’Arzignano”.