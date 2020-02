vedi letture

esclusiva Ds Arzignano: "Prendere lo stop in modo positivo. Colombo? Valore aggiunto"

Una terzultima posizione in classifica a quota 22 punti, uno solo in più dell'ultima: non un momento semplice per l'Arzignano, al primo anno in Serie C.

La categoria, però, osserverà ora una settimana di stop per l'emergenza coronavirus, e questo potrebbe essere un positivo segnale per i veneti, che avranno una settimana in più per lavorare nel tentativo di uscire quanto prima da questa crisi.

Come conferma a TuttoMercatoWeb.com il Ds Mattia Serafini.

Un momento non facile, al di là di buone prestazioni, per l'Arzignano: come se ne può uscire?

"Sicuramente lavorando sodo e cercando di fare tesoro delle esperienze fatte finora, andando a limitare al minimo gli errori. Può sembrare una frase fatta, ma è davvero solo attraverso il continuo lavoro che si può crescere".

Molto spesso, in casi "pericolanti", è il mister a pagare le conseguenze: salda la posizione di Colombo?

"Qui tutti siamo responsabilizzati e concentrati sul nostro unico obiettivo, la salvezza. Mister Colombo, come abbiamo detto fin dall'inizio, sarà il nostro valore aggiunto per questo finale di stagione".

Stop forzato della Serie C per l'allarme coronavirus: un bene o un male?

"Di fronte alla salute e all’incolumità degli esseri umani non si scherza. Faremo in modo che sia un bene, prendendo il tutto in maniera propositiva e positiva".