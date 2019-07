ESCLUSIVA TMW - Ds Avellino: "Proficui contatti con Inter e Genoa: fiducioso"

Dopo l'iscrizione che faceva ben sperare, ha vissuto momento di panico l'Avellino, il cui futuro è stato appeso a un filo fino a pochi giorni fa, quando il nuovo corso è partito e Salvatore Di Somma, nel ruolo di Ds, ha iniziato a operare sul mercato.

Proprio il direttore, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, fa un punto della situazione.

Al netto delle iniziali difficoltà, il progetto Avellino è decollato: che squadra stra nascendo?

"Siamo in ritardo per l'allestimento della squadra, ma sto lavorando duro per costruire una squadra degna di Avellino: una formazione che possa dare qualche soddisfazione, che non faccia soffrire troppo la piazza. E' un momento particolare, questo è vero, ma sono certo che lo supereremo, così come sono certo che la rosa sarà valida, Avellino è una piazza importante e non credo avrò problemi a portare qua i calciatori che ci interessano".

Incontri con Inter e Genoa: Dekic, Demirovic e Bianchi i tre nomi nel mirino.

"Sono incontri che per adesso stanno andando bene, c'è massima disponibilità nei nostri confronti anche da parte degli stessi calciatori e degli agenti. Sono fiducioso nella riuscita delle operazioni".

Al netto della rosa, però, quali obiettivi deve porsi l'Avellino?

"Vogliamo fare un buon campionato, ma non ci siamo posti obiettivi. Prima allestiamo la squadra, poi partiamo e dopo faremo le nostre valutazioni".

Un curriculum di tutto rispetto il suo: perché accettare questa sfida, in un momento così complesso per gli irpini?

"Ci sono state delle difficoltà, ma Di Somma ad Avellino non può dire di no. Ci ho giocato, sono stato il capitano, ho vissuto qui 26 anni, mi ritengo avellinese: è un pezzo di cuore. Ad altre squadre, in una situazione così, avrei detto di no, ma Avellino la sento mia".