ESCLUSIVA TMW - Ds Carpi: "Sfoltire la rosa. Poi ci saranno altre entrate"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Inizia a muoversi anche il mercato del Carpi che, dopo diverse uscite, ha annunciato ieri il primo volto nuovo, Lomolino.

Un punto delle situazione, quando anche l'avvio di stagione è sempre più vicino per le gare di Coppa, è fatto dal Ds Stefano Stefanelli, che ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Un mercato più che nel vivo, ma il primo acquisto è arrivato solo ieri. Come mai?

"Abbiamo ereditato una rosa con 26-27 contratti, le uscite erano la priorità, ma ora iniziamo a mettere dentro qualche tassello, soprattutto nei ruoli dove siamo più scoperti. E' chiaro poi che se dovessero esserci molte uscite, copriremo con entrate, queste sono valutazioni che faremo anche più avanti: ma presto qualche volto nuovo ci sarà. Noi ci faremo trovare sempre pronti".

Pronti anche per il campionato di C, dove il Carpi manca da un po'. Quali sono i vostri obiettivi?

"Dopo una lunga e travagliata estate, la proprietà ha deciso di ripartire, e lo vuol fare senza far brutte figure. Chiaro, il campionato dovrà essere compatibile con i parametri economici, ma vogliamo disputare una buona stagione".

Quanto è stata importante la permanenza di Bonacini?

"Moltissimo. Garantisce la solidità economica e finanziaria che nel calcio non è mai scontata, soprattutto in Serie C, ma che per i dipendenti è fondamentale".