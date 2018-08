ESCLUSIVA TMW - Ds Casertana: "Squadra di livello. Puntiamo al top"

© foto di Giuseppe Scialla

Mentre il campionato di Serie C continua a rimanere nel limbo fra il via ufficiale e un rinvio tutto da definire ci sono club che lavorano al meglio con l'intenzione di farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Fra questi c'è la Casertana di Aniello Martone, ds del club campano. "Quella che stiamo allestendo è una squadra importante - ha spiegato il dirigente rossoblu in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com -. Ancora però vorremo fare qualche innesto per completare l'organico a disposizione di mister Fontana. Anche il presidente ci ha dato la disponibilità per mettere a segno altri colpi e non lasciare niente di intentato per un campionato di alto livello".

Quali sono le posizioni su cui state lavorando?

"Puntiamo ad un portiere under da mettere alle spalle di Russo, poi due over: uno per il centro della difesa e uno per la posizione di playmaker".

Sul fronte delle uscite, invece, cosa vi rimane da fare?

"In attacco potrebbe muoversi qualcosa con De Vena che in caso di partenza potrebbe permetterci di inserire un altro over".

Sempre sulle uscite sono uscite alcune notizie sull'interesse della Viterbese per Alfageme.

"Lui è stato cercato dal club laziale ma la sua volontà è quella di rimanere. A breve infatti potrebbe arrivare anche il rinnovo".

Infine per voi è uscita anche la voce di un no di Mattia Proietti alla Casertana.

"Il giocatore interessa ma non c'è stato alcun tipo di rifiuto. Siamo in contatto sia con il Pescara che con l'entourage del giocatore con il quale stiamo valutando le cifre dell'operazione".