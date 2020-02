vedi letture

esclusiva Ds Cavese: “Avanti così, prima la salvezza”

Nove infortuni e tre squalifiche, tanti under in campo. La Cavese sorride per il pareggio contro l’Avellino. “Aver riconquistato la piazza con le prestazioni è motivo d’orgoglio”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo Mario Aiello. “Un punto dai playoff? Guardiamo sempre sotto, pensiamo prima alla salvezza. Giocando con più libertà magari - continua Aiello - potremmo anche toglierci qualche soddisfazione. La prossima partita contro il Bari? Una gara di grande blasone. Con le grandi abbiamo fatto prestazioni importanti. Se dovesse arrivare anche il risultato saremmo contenti. Un plauso a Campilongo, è stato bravo a trovare la svolta tattica alla squadra”.

Risultati convincenti con tanti giovani in campo. Tra gli autori della Cavese che ha ritrovato il sorriso c’è proprio il ds Aiello. “Mi auguro - dice - di poter ottenere la salvezza e contribuire al futuro della Cavese. Cercheremo di alzare l’asticella in termini di qualità sia per quanto riguarda gli over che gli under”.